Hanoï, 3 juin (VNA) - Le Vietnam est le premier pays au monde à avoir réussi à rechercher et à produire le vaccin contre la peste porcine africaine (PPA), une maladie hémorragique virale hautement contagieuse des porcs domestiques et sauvageset, à permettre sa circulation commerciale, a annoncé le 3 juin le ministère de l'Agriculture et du Développement rural.

Vaccin contre la peste porcine africaine Navet-ASFVAC. Photo : VNA



Lors de l'annonce des résultats de la recherche et de la production du vaccin commercial Navet-ASFVAC de la Compagnie nationale par actions de médecine vétérinaire (Navetco) - anciennement Institut national de microbiologie -, une entreprise fondée en 1955 et rattachée au ministère de l’Agriculture et du Développement rural, des représentants du ministère ont signalé que la peste porcine africaine est apparue pour la première fois au Vietnam en février 2019, puis s'est propagée dans tout le pays, entraînant l'abattage de plus de six millions de porcs et une perte d'environ 1,3 milliard de dollars.



Depuis février 2020, le Vietnam collabore avec des experts américains dans la recherche et la production du vaccin, et en mai dernier, l'Institut de recherche agricole du Département américain de l'agriculture a envoyé une lettre officielle au Département vietnamien de la santé animale, confirmant que le vaccin de Navetco appelé NAVET- ASFVAC est sûr et efficace, ont-ils expliqué.

Cérémonie d'annonce des résultats à rechercher et à produire le vaccin contre la peste porcine africaine (PPA). Photo : VNA



Dans le même temps, ils ont précisé que l'encadrement et l'utilisation du médicament seront organisés en deux phases, dans la première, 600.000 doses seront utilisées dans une petite zone, avec un suivi strict, et dans la seconde, après évaluation du rapport d'évaluation. des résultats de l'étape précédente, le ministère examinera et guidera son utilisation au niveau national.



S'exprimant lors de la réunion, l'ambassadeur des États-Unis à Hanoï, Marc E.Knapper, a souligné la coopération efficace entre les deux pays dans divers domaines, contribuant à la réponse aux problèmes mondiaux, tels que l'ASF.



Il a également affirmé la volonté des Etats-Unis de soutenir le développement de nouveaux vaccins pour améliorer la santé humaine et animale, et en même temps, a souligné que les scientifiques américains continueront de coopérer avec le Vietnam pour optimiser l'infrastructure vétérinaire pour contrôler les maladies animales.



Entre-temps, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Lê Minh Hoan, a applaudi le succès de la recherche de ce vaccin, une réalisation de vétérinaires et d'experts du Vietnam et des États-Unis, et a exprimé l'espoir que la société de production équilibrera les bénéfices avec les coûts, afin que les agriculteurs nationaux puissent facilement accéder au médicament.



A l'occasion, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a accordé la licence de circulation commerciale du vaccin contre la peste porcine africaine à la société Navetco.



Il est prévu que d'ici la fin de 2022, le Vietnam autorisera la commercialisation de deux autres vaccins pour la prévention et le contrôle de cette maladie.

La peste porcine africaine est une maladie virale, sans danger pour l’être humain, mais presque toujours mortelle en seulement quelques jours pour les porcs et les sangliers qui en sont infectés. Elle ne présente pas de symptômes spécifiques autres qu’une fièvre résistante aux traitements ou une mort subite. - VNA