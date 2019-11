Photo: AFP/VNA



Hanoï (VNA) - Le Vietnam est désormais le leader du marché de l’énergie solaire en Asie du Sud-Est, avec la plus grande capacité installée de la région, selon The Asean Post.



Selon les recherches de Wood Mackenzie, les installations solaires photovoltaïques cumulées du Vietnam atteindront 5,5 gigawatts (GW) cette année, soit 44% de la capacité totale de l’Asie du Sud-Est, contre seulement 134 mégawatts (0,134 GW) en 2018.



Dans le cadre du programme de tarifs de rachat garantis (FIT), le Vietnam a attribué des projets d'un montant de 93,50 dollars par mégawattheure (MWh) pour des projets photovoltaïques connectés avant la fin du mois de juin 2019. Les problèmes de solvabilité existaient, mais la situation économique du projet était attrayante.



Les IPP (producteurs d'électricité indépendants) régionaux et locaux et les développeurs se sont sentis à l'aise pour assumer le risque, et les projets ont été financés par des banques régionales et locales », a déclaré Rishab Shrestha, analyste en énergie solaire chez Wood Mackenzie.



Les FIT se sont révélés être un outil politique efficace pour induire une croissance rapide des énergies renouvelables et la construction au Vietnam en est un autre exemple. La prochaine FIT du Vietnam devrait être appliquée jusqu’en 2021. Wood Mackenzie prévoit que l’activité de connexion au réseau atteindra son apogée vers la fin de cette année.



Le dernier projet soumis à l’approbation du gouvernement révèle un montant de 70,90 dollars / MWh pour les projets au sol. De même, nous estimons que le coût moyen de l’électricité varie entre 59 et 96 dollars/ MWh pour 2021, selon les régions. Les aspects économiques du projet resteront attrayants dans de grandes parties du Vietnam, a ajouté Rishab Shrestha.



Les installations massives posent également des problèmes de réduction. La capacité installée dans les principales provinces du Vietnam a déjà dépassé la capacité du réseau de 18%. La capacité approuvée pour les provinces de Ninh Thuân et de BinhThuân est de 5 GW, soit plus du double de la capacité utilisable sur le réseau.



L'expansion du réseau devrait augmenter d'environ 25% la capacité du réseau d'énergie solaire dans les principales provinces du sud en 2020 par rapport à 2019. Cependant, des investissements supplémentaires sont nécessaires pour résoudre les problèmes de réduction des émissions.



La capacité cumulée de production d’énergie solaire photovoltaïque en Asie du Sud-Est devrait atteindre 12,6 GW cette année, mais elle devrait être multipliée par trois pour atteindre 35,8 GW en 2024. La technologie solaire à grande échelle dominera la capacité d’installation des prochaines cinq années. À mesure que l’économie du projet commence à devenir plus attrayante, les installations solaires distribuées vont également se redresser. Selon Wood Mackenzie, l’énergie solaire à petite échelle représentera 32% de l’accroissement de la capacité en 2024. -NDEL/VNA