Hanoi (VNA) - Après avoir atteint un pic en 2022, les exportations de thon du Vietnam vers le Pérou ont continué de croître fortement au cours des premiers mois de 2023, faisant du Pérou le 13e marché à l’export du thon du Vietnam, a fait savoir l’Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP).

Photo d'illustration: Tapchicongthuong



Selon les données du Département des douanes vietnamiennes, les exportations de thon du Vietnam vers le Pérou en 2022 ont atteint 6,4 millions de dollars, en hausse de 139 % par rapport à 2021, un chiffre le plus élevé de ces 10 dernières années. Et cette tendance à la croissance s’est poursuivie au cours des 2 premiers mois de 2023, avec plus de 2,2 millions de dollars, en hausse de 123 % en glissement annuel.En 2022, le phénomène La Niña a eu un effet profond sur l’industrie péruvienne du thon, entraînant une diminution des tonnages du pays et une augmentation significative des coûts. De plus, l’instabilité politique au Pérou a entravé la croissance de son industrie de la pêche. Par conséquent, ce pays augmente également ses importations en provenance d’autres pays, dont le Vietnam.Sur le marché péruvien, le Vietnam, qui était le 5e fournisseur de thon en 2021, a dépassé la Chine pour devenir 4e en 2022. – CPV/VNA