Hanoi (VNA) – Les exportations vietnamiennes de produits aquatiques vers le marché russe au cours des cinq premiers mois de 2021ont atteint 21.300 tonnes pour une valeur de 72,2 millions de dollars, en hausse respectivement de 72% et 60,4% sur un an, selon des données du Département général des douanes.

Les principaux marchés de crevettes vietnamiennes ont augmenté leurs importations. Photo: VNA



Les crevettes surgelées ont été en tête en termes de valeur, avec 18,4 millions de dollars, soit un quart du total. Il s'agit d'une hausse de 69,6% en volume et de 72,9% en valeur en glissement annuel.

Le Vietnam est l’un des quatre premiers fournisseurs de ces produits en Russie, avec l’Équateur, l’Argentine et l’Inde.



En Russie, les exportations nationales de crevettes surgelées bénéficient d’un grand avantage fiscal par rapport à d’autres fournisseurs, la taxe douanière imposée sur ces produits vietnamiens ayant été réduite à 0% dès l’entrée en vigueur de l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union économique eurasiatique (UEEA).



Pendant ces 5 premiers mois de 2021, la partie russe a aussi fortement augmenté ses importations d’autres produits aquatiques vietnamiens comme pangasius, surimi, thon, pieuvres et poissons séchés.



Lors de la récente séance de travail en ligne le ministre en charge du Commerce de la Commission économique eurasienne Andrey Slepnev, le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce Nguyên Hông Diên a souhaité que les deux parties travaillent en étroite collaboration pour une ouverture mutuelle facilitée de leurs marchés.



Il a également demandé à l’UEEA d’envisager d’octroyer plus de licences aux entreprises de produits aquatiques du Vietnam, celles autorisées à exporter leurs produits vers ce marché n’étant actuellement que moins d’une centaine.



Depuis l’entrée en vigueur de l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’UEEA, le 5 octobre 2016, le commerce bilatéral a crû de plus de 20% par an ces dernières années. Malgré l’impact de la pandémie, en 2020, environ 6,2 milliards de dollars d’échanges commerciaux ont été atteints (11,7% sur un an).



Au premier semestre de 2021, les échanges commerciaux avec l’UEEA comprenant la Russie, le Kazakhstan, la Biélorussie, l’Arménie et le Kirghizstan sont estimés à 2,7 milliards de dollars ( 14,9% en un an), dont 1,66 milliard d’exportations vietnamiennes ( 31,3%). – CPV/VNA