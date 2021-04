Les investissements dans les projets d’infrastructures de transports sont la clé permettant au Vietnam de développer fortement son économie. photo: baodautu



Hanoi (VNA) - Borgenmagazine.com, un magazine américain, a souligné le 6 avril que les investissements dans les projets d’infrastructures de transports sont la clé permettant au Vietnam de développer plus fortement son économie.

Dans son article, l’auteur a estimé que depuis la mise en oeuvre des réformes économiques selon l'oeuvre du Renouveau lancé lors du 6e Congrès national du Parti, le Vietnam a connu une croissance économique incroyable. Cependant, les infrastructures de transports du Vietnam sont encore malheureusement en retard par rapport de nombreuses autres économies développées.

L’amélioration du réseau de voyage aura un impact profond sur les infrastructures de transports du Vietnam, en augmentant l’activité économique viable.

Le gouvernement a satisfait les besoins de transports, en mettant en œuvre le projet d’autoroute Nord-Sud de 2.109 km, d’une valeur de 5 milliards de dollars. Cette autoroute traverse 32 provinces du Vietnam. Ce projet va révolutionner le réseau de transport vietnamien. Le gouvernement vietnamien le considère donc comme une «priorité nationale».

Le gouvernement applique la Loi sur l'investissement sous forme de partenariat public-privé (PPP) en janvier 2021 dans le but de rendre, plus simples, moins risqués et plus attrayants, les investissements privés et étrangers dans les projets d'infrastructure de transport du Vietnam. -VNA