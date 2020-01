Hanoï (VNA) – Le ministère du Plan et de l’Investissement et la Banque mondiale (BM) ont organisé le 15 janvier à Hanoï une cérémonie pour rendre public le Vietnam Development Report (VDR) 2019.Le Vietnam Development Report (VDR) est un rapport conjoint des partenaires au développement. Il est le résultat d'un processus consultatif avec la participation de partenaires au développement, mais également d’organisations non gouvernementales, d’universitaires, de chercheurs et de consultants indépendants. Le processus a été coordonné par la Banque mondiale.Présent à cet événement, le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue a émis le souhait que les spécialistes présentent davantage d’idées et solutions pour accélérer le développement des infrastructures commerciales, notamment pour resserrer les liens Est-Ouest afin de promouvoir l'économie maritime. Il leur a proposé d’effectuer des analyses plus profondes sur les stratégies mentionnées dans le VDR 2019, telles que le développement des chaînes de valeur et du système des transports.Le directeur national de la Banque mondiale au Vietnam, Ousmane Dione, a indiqué que le VDR 2019 présentait un panorama complet sur les questions relatives à la connectivité au Vietnam, dans le but de fournir aux décideurs politiques et d’autres parties concernées des options de politiques et de stratégies d’investissement, afin de favoriser l’intégration du Vietnam, son développement et sa résilience.Pour améliorer la connectivité du Vietnam, les spécialistes ont insisté sur la nécessité de changer le point de vue sur les transports et l'aménagement de l’espace pour soutenir les chaînes de valeur importantes, de réorganiser le réseau des postes frontaliers internationaux, d’examiner les infrastructures et les services logistiques dans les villes, de créer des zones économiques clés le long de nouveaux couloirs…Le VDR 2019 a été rendu public à un moment important, où le gouvernement vietnamien élabore une nouvelle stratégie de développement pour les 10 prochaines années. Il fournit des connaissances importantes sur les défis en termes de connectivité et des orientations pour les résoudre… -VNA