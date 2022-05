Photo d'illustration/tapchitaichinh

Hanoï (VNA) - Le Vietnam est en train de devenir le deuxième marché du commerce électronique en Asie du Sud-Est, après l'Indonésie.C'est ce qui ressort du rapport sur les activités du commerce électronique au premier semestre 2022, extrait de la plate-forme de données de Metric.vn.Ce rapport indique qu'un certain nombre de produits de beauté, de mode féminine et de produits ménagers sont les plus vendus sur les plateformes de commerce électronique au Vietnam.De plus, les produits vendus de 200.000 à 500.000 VND sont les plus achetés sur les plateformes de commerce électronique.Pour les produits à haute valeur ajoutée, nécessitant des conseils et une garantie à long terme, les consommateurs privilégient toujours les achats dans des magasins et salles d'exposition réputés.Selon les prévisions, le commerce électronique vietnamien devrait continuer de croître fortement au premier trimestre et la croissance du PIB du Vietnam devrait maintenir sa dynamique de croissance. Le Vietnam montre de forts signes de reprise économique. On s'attend donc à ce que les dépenses des ménages continuent d'augmenter. - CPV/VNA