Kuala Lumpur (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam en Malaisie, Le Quy Quynh, a affirmé le 27 février, la détermination du Vietnam à achever son rôle de président de l'ASEAN en 2020, contribuant à la construction d'une communauté de l'ASEAN cohérente et réactive.

L'ambassadeur du Vietnam en Malaisie, Le Quy Quynh. Photo : VNA

L’ambassadeur a présenté les objectifs du Vietnam lors de l’année de présidence de l’ASEAN en 2020 dans le cadre d’un programme organisé par l’Institut malaisien de diplomatie et des relations extérieures (IDRE) qui a permis aux ambassadeurs étrangers en Malaisie de présenter les politiques de leur pays.

Il a déclaré que le Vietnam avait choisi le thème «Cohésif et réactif» pour l'année 2020 de la présidence de l'ASEAN afin de souligner l'importance décisive de la solidarité pour la durabilité du bloc au milieu des incertitudes régionales et mondiales, en particulier l'émergence du protectionnisme et de la concurrence commerciale.

«Cohésif» reflète le souhait du Vietnam d'un bloc uni, d'une communauté plus forte et d'une connectivité régionale renforcée. Parallèlement, «réactif» vise une meilleure adaptabilité de l’ASEAN au monde en évolution rapide et sa capacité à créer des opportunités et à réduire les défis liés aux impacts de la 4erévolution industrielle, a précisé le diplomate vietnamien.

Il a souligné que le thème avait reçu la réponse chaleureuse d'autres pays membres de l'ASEAN ainsi que le soutien des partenaires de l'ASEAN.

Dans sa présentation ainsi que lors des discussions avec les délégués lors de l'événement, l'Ambassadeur Le Quy Quynh a suggéré que les pays, en particulier les membres de l'ASEAN, devraient suivre les dernières tendances et appliquer de nouvelles technologies dans la production et le développement national.

Il a informé les délégués des cinq priorités du Vietnam pour 2020, notamment la promotion du rôle de l'ASEAN et des contributions actives au maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans la région, le renforcement de la connectivité et l'adaptabilité régionales à la quatrième révolution industrielle, l'amélioration de la sensibilisation et de l'identité de la communauté de l'Association, l’intensification des partenariats internationaux pour la paix et le développement durable; et l'amélioration de l'adaptabilité et de l'efficacité opérationnelle de l'appareil de l’ASEAN. - VNA