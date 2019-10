Des champs en terrasse dans la commune de Xim Vang, district de Bac Yen, province de Son La. Photo: VNA





Ottawa (VNA) - Des sites touristiques célèbres au Vietnam, notamment des sites au Nord-Est où on peut contempler des champs en terrasse, entre autres, ont été présentés au 31e Salon international du tourisme voyages à Montréal, au Canada, tenu du 25 au 27 octobre.



Dans le cadre de cet événement, le Centre culturel vietnamien à Montréal voulait faire la promotion de la langue, de l'histoire et de la culture vietnamiennes auprès des touristes canadiens, a déclaré Mme Nguyen Thi Kim Phuong, présidente de ce centre.



Nancy Lavoie, directrice du marketing de Voyages Traditours, a indiqué que la société avait organisé des circuits touristiques au Vietnam et que de plus en plus de touristes souhaitaient explorer la culture de ce pays de l'Asie du Sud-Est.

Voyages Traditours a organisé de longs voyages afin que les touristes aient plus de temps pour découvrir la terre, l'homme, la culture et la cuisine vietnamienne, a-t-elle déclaré.



Le Salon international du tourisme voyages à Montréal a présenté aux visiteurs des milliers de destinations de 100 pays du monde entier dont le Vietnam. Dans le cadre de l'événement, il y avait environ 400 colloques avec la participation de 100 experts du secteur du tourisme.



La communauté des Vietnamiens au Canada de près de 250.000 personnes et plus de 20.000 étudiants vietnamiens dans ce pays contribueront à stimuler la coopération bilatérale dans le tourisme. -VNA