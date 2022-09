Hanoi (VNA) - Le Département consulaire et les services concernés mettent tout en œuvre pour accélérer les démarches, et ce face à une forte augmentation des demandes ces derniers jours, a annoncé jeudi à la presse le porte-parole adjoint du ministère des Affaires étrangères Doàn Khac Viêt.

Le porte-parole adjoint du ministère des Affaires étrangères Doàn Khac Viêt. Photo : VNA

Des renforcements en personnel mais aussi en matériel ont été débloqués pour que les dossiers soient traités plus rapidement, a-t-il ajouté.

Lors des congés de la Fête nationale, le ministère des Affaires étrangères a modernisé ses infrastructures techniques et installé davantage de machines et d'équipements pour le service à guichet unique du Département consulaire.

Le nombre de postes de réception des demandes est passé de 5 à 10, 2 de ces postes étant consacrés aux procédures d'octroi des passeports diplomatiques et des passeports officiels, les 8 autres aux procédures de légalisation et de certification consulaire. Le logiciel pour la prise de rendez-vous en ligne a été mis à jour permettant de presque doubler le nombre de rendez-vous (plus de 100 rendez-vous par jour aujourd’hui, contre 60 auparavant).

Toutes ces mesures ont donné des résultats positifs, a précisé Doàn Khac Viêt, ajoutant qu'après les vacances, le Département recevait en moyenne 360 dossiers par jour (contre 150 à 250 auparavant). Il a notamment reçu au cours des trois derniers jours plus de 1.000 dossiers et certifié près de 8 000 documents.



Les gens n'ont plus besoin de rentrer chez eux et de faire la queue pour leur tour le lendemain, a-t-il souligné.



Doàn Khac Viêtt a poursuivi en disant que le Département consulaire a étroitement coordonné avec le ministère des Affaires étrangères et les autorités locales pour prendre des mesures pour assurer la sécurité, l'ordre et la prévention et le contrôle du COVID-19.

Suivant les orientations du ministère, le Département consulaire proposera au gouvernement de nouvelles mesures pour accélérer le traitement de dossiers. Ces mesures consistent à simplifier les procédures de certification et de légalisation consulaires, à généraliser la décentralisation concernant la réception des dossiers et à recourir aux technologies de l'information. – VNA