Hanoi (VNA) – Le Vietnam a refuté jeudi, 20 avril, la "soi-disant interdiction unilatérale de pêche" imposée par la Chine en Mer Orientale.

Répondant à la question de reporters lors du point presse périodique du ministère jeudi à Hanoï sur la réaction du Vietnam face à l’interdiction de pêche en Mer Orientale du 1er mai au 16 août, imposée par la Chine, le porte-parole adjoint du ministère des Affaires étrangères, le porte-parole adjoint du ministère des Affaires étrangères Doàn Khac Viêt a déclaré que la position du Vietnam sur la "soi-disant interdiction de pêche" que la Chine a unilatéralement imposée en Mer Orientale était cohérente ces dernières années.

Cette interdiction porte atteinte à la souveraineté du Vietnam sur l'archipel de Hoàng Sa, aux droits souverains et aux droits de juridiction du Vietnam sur ses eaux et sur sa zone économique exclusive établie conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, a rappelé Doàn Khac Viêt qui a demande à la Chine de respecter la souveraineté du Vietnam sur Hoàng Sa, ses droits souverains et sa juridiction sur ses zones maritimes, et de ne pas compliquer la situation, en contribuant au maintien de la paix et de la stabilité en Mer Orientale. – VNA