Hanoï (VNA) – Le quotidien autrichien en langue allemande Die Presse a publié le 13 avril un article soulignant les conditions favorables qui rendent le Vietnam plus attractif pour les investisseurs étrangers.L’article a également souligné que la visite officielle au Vietnam du ministre fédéral autrichien des Affaires étrangères Alexander Schallenberg du 16 au 18 avril contribuera à promouvoir la coopération entre l'Autriche et le Vietnam et la région.Selon l'article, grâce à une croissance solide, des accords commerciaux et des conditions d'investissement favorables, le Vietnam attire de plus en plus les entreprises étrangères qui cherchent à diversifier leurs chaînes d'approvisionnement.Citant un rapport du Conseil économique du bassin pacifique (PBEC), l’article a indiqué que le marché vietnamien était récemment devenu de plus en plus attrayant pour les investisseurs étrangers à mesure que les entreprises déplacent leur production vers le pays. Les mesures de contrôle des exportations et les sanctions économiques dans la guerre commerciale, les difficultés liées à la chaîne d'approvisionnement ainsi que les conséquences imprévisibles de la pandémie de COVID-19 ont contraint les entreprises à envisager de diversifier la chaîne d'approvisionnement. En outre, la baisse des coûts de production au Vietnam attire également les investisseurs.La participation du Vietnam aux accords de libre-échange (ALE), notamment l'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA), rend le pays différent des autres pays de l'ASEAN. Selon Dietmar Schwank, chef de la Chambre de commerce autrichienne (WKÖ) au Vietnam, c'est particulier car jusqu'à présent, l'UE n'a signé d'ALE avec aucun autre pays émergent. Ce sont les accords commerciaux qui offrent une sécurité aux entreprises qui cherchent à trouver d'autres marchés de référence, a-t-il insisté.Cet expert a souligné que le Vietnam est un "partenaire convoité par de nombreux pays" et que l'Autriche souhaite également avoir une présence plus forte dans ce pays d'Asie du Sud-Est. Au sein de l'ASEAN, le Vietnam est le premier partenaire commercial de l' Autriche avec des échanges bilatéraux atteignant 1,65 milliard d'euros (près de 1,9 milliard de dollars). En 2022, les exportations directes de l'Autriche vers le Vietnam ont augmenté de 24% et les importations de 13%.L'article a évalué que la visite officielle au Vietnam du ministre fédéral autrichien des Affaires étrangères Alexander Schallenberg et d'une délégation commerciale dirigée par le vice-président de la WKÖ, Philipp Gady, contribuera à stimuler l'économie autrichienne axée sur les exportations.Selon Schallenberg, le ministère fédéral autrichien des Affaires étrangères soutiendra les exportations autrichiennes vers le Vietnam, ce qui contribuera à consolider et à diversifier les relations de l'Autriche avec la région.Pendant ce temps, la WKÖ voit de nombreuses opportunités pour les entreprises autrichiennes au Vietnam, en particulier avec les produits industriels. Selon Philipp Gady, l'Autriche peut soutenir le développement de la chaîne d'approvisionnement du Vietnam, comme les machines pour la transformation du plastique, le recyclage ou la transformation du bois.-VNA