Une oeuvre sera présentée à l'exposition. Photo : BTC

Hanoï (VNA) - Une exposition sur des images exceptionnelles du Vietnam prises par des photographes étrangers sera ouverte du 26 novembre au 3 décembre dans la ville de Ninh Binh, province éponyme (Nord).

Cette exposition entre dans le cadre du 1er Festival international de la photographie du Vietnam, selon le Département des beaux-arts, de la photographie et des expositions relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme. Ce festival, qui se tiendra tous les deux ans, vise à vulgariser les images du Vietnam et à renforcer la coopération internationale via la photographie.

"L'aube sur la colline de sable, à Phan Thiet, 2013" pris par le photographe singapourien Ho Hon Yew. Photo hanoimoi.com.vn

Ce premier festival a attiré 1.567 clichés de 98 photographes professionnels et amateurs de 19 pays et territoires. Parmi ces œuvres, 177 photos de 93 photographes, reflétant la vie, la beauté de la nature, de l'homme et de la culture du Vietnam, sont sélectionnées pour présenter au public.

L’entrée à l'exposition est gratuite. En plus, les visiteurs peuvent admirer ces œuvres sur le site web du département à l'adresse http://ape.gov.vn ./. -VNA