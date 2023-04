Photo d'illustration: Zing

Hanoi (VNA) - Le site Expedia a récemment annoncé la liste des 5 pays les plus recherchés par les touristes pour l'été 2023, dont le Vietnam.

Selon Expedia, le Vietnam est l'un des pays avec le plus grand volume de recherche cet été. Des villes comme Hanoi ont des taux de recherche et de réservation allant jusqu'à 298%, Da Nang, 439% et Ho Chi Minh-Ville, 219 %.



À propos du Vietnam, Expedia écrit: "Hanoi, la capitale du Vietnam, est connue comme une terre de milliers d'années de civilisation, de nombreuses architectures intéressantes et de cultures séculaires". De plus, le Vietnam possède également un long littoral avec des plages de sable blanc, des conditions météorologiques favorables, des paysages charmants.



Selon Expedia, les voyageurs du monde entier auront de nombreuses découvertes et expériences merveilleuses lors de leur voyage au Vietnam.



Les quatre autres pays de cette liste sont le Japon, la Nouvelle-Zélande, l'Italie et la France.-CPV/VNA