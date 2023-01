Photo d'illustration : VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam - un pays qui mérite d’atteindre le statut de "nouveau tigre de l’Asie" - reste l'un des 10 pays recevant le plus d'envois de fonds au monde, selon un rapport réalisé par la Banque mondiale (BM) et le Partenariat mondial pour les connaissances sur les migrations et le développement (KNOMAD).

Malgré de grands impacts de la pandémie de COVID-19 sur l’économie mondiale au cours des deux dernières années et l’inflation croissante dans de nombreux pays, les flux de transferts de fonds vers le Vietnam sont stables par rapport aux années précédentes.

Le total des envois de fonds vers le Vietnam a augmenté de près de 5% en 2022 et pourrait augmenter de 3,6 à 4,5 % dans les années suivantes après avoir connu une hausse de 5% en 2021 pour atteindre environ 19 milliards de dollars, selon les statistiques de la BM et du KNOMAD.



Le Vietnam fait partie des 3 premiers destinataires de transferts de fonds de sa diaspora en Asie-Pacifique et des dix premiers dans le monde.



Selon les banques, le montant croissant des envois de fonds vers le Vietnam aide non seulement à augmenter les bénéfices des activités de services, mais sert également la politique visant à attirer des sources de devises étrangères, aidant le secteur bancaire national à augmenter ses réserves de change.



Parmi les envoyeurs de fonds au Vietnam, les États-Unis les États-Unis abritent le plus grand nombre d'immigrants vietnamiens, suivis du Royaume-Uni, de l'Australie et du Canada.



En outre, les dévises étrangères sont également transférés par des travailleurs vietnamiens à l’étrangers, notamment ceux au Japon, en République de Corée et à Taïwan (Chine). -VNA