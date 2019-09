Nguyen Van Binh, président de la Commission de l’Economie du CC du PCV (droite) et David Stone, directeur général d'AES en charge du marché vietnamien (Photo: VNA)



Hanoï (VNA) - Nguyen Van Binh, président de la Commission de l’Economie du Comité central du Parti communiste du Vietnam, a affirmé que le Vietnam valorisait et créait des conditions favorables pour les investisseurs en énergies propres en général et la société américaine AES en particulier.



Lors d'une réception à Hanoi le 5 septembre avec David Stone, directeur général d'AES en charge du marché vietnamien, Nguyen Van Binh a salué le succès des opérations d'AES au Vietnam depuis 2010, notamment le projet BOT Mong Duong 2, ce qui contribue à assurer la sécurité énergétique au Vietnam.



Il a suggéré qu'AES, avec ses capacités financières et technologiques, poursuive ses activités commerciales au Vietnam, le pays ayant besoin d'investissements énormes en énergie.



Parlant du potentiel énergétique du Vietnam, Stone a exprimé le souhait de rejoindre l’entrepôt portuaire de GNL de Son My et le projet gazo-électrique de Son My 2 dans la province centrale de Binh Thuan.



Il a déclaré qu'AES souhaitait bénéficier de l'appui du gouvernement vietnamien et devenir l'un des partenaires de développement énergétique à long terme et stratégique du Vietnam. -VNA