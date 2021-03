Les délégués participent à la 15e réunion du Comité mixte de coopération ASEAN-Japon. Photo: VNA



Jakarta (VNA) - La 15e réunion du Comité mixte de coopération ASEAN-Japon (AJJCC) a eu lieu en ligne le 23 mars, avec la participation du Comité des représentants permanents (CPR) auprès de l'ASEAN) et du Secrétariat de l'ASEAN.

En tant que pays coordonnateur des relations ASEAN-Japon pour le mandat 2018-2021, l'ambassadeur Nguyen Hai Bang, chef de la Mission du Vietnam auprès de l'ASEAN, a coprésidé la réunion avec l'ambassadeur du Japon auprès de l’ASEAN, Chiba Akira.

Lors de la réunion, le Japon a annoncé que le pays mettait activement en œuvre une enveloppe de soutien complet pour la création du Centre pour les urgences de santé publique et les maladies émergentes de l'ASEAN (AC-PHEED), en aidant l'ASEAN à dresser le centre, à envoyer des experts japonais et à former des experts pour l'ASEAN.

Auparavant, en avril 2020, lors du Sommet spécial de l’ASEAN + 3 sur la réponse au COVID-19, le Premier ministre japonais de l'époque, Abe Shinzo, avait annoncé un financement de 50 millions de dollars pour le projet.

Les délégués ont affirmé que les programmes de coopération ASEAN-Japon continuaient d'être déployés efficacement malgré les difficultés causées par la pandémie de COVID-19. Rien qu'en 2020, dans le cadre du Fonds d'intégration ASEAN-Japon, 32 projets d’une valeur totale de 22 millions de dollars ont été mis en œuvre et 25 projets ont été approuvés pour un capital total de 17 millions de dollars.

Dans le cadre du programme du réseau d'échange pour les étudiants et les jeunes Japon-Asie de l'Est (Japan-East Asia Network of Exchange for Students and Youths - JENESYS), environ 900 jeunes de l'ASEAN ont eu l'opportunité d'aller visiter le Japon, et d'ici 2021, 700 autres jeunes seront invités à participer au programme.

Les pays de l'ASEAN apprécient vivement les contributions du Japon, en particulier la décision de financer le projet ACPHEED. Ils ont exprimé l’espoir que les deux parties renforceront leur coopération globale dans les temps à venir, notamment dans la cybersécurité, la ville intelligente.

En tant que président du Groupe de travail de l'Initiative pour l'intégration de l'ASEAN (IAI), l'ambassadeur Nguyen Hai Bang a félicité le Japon pour son financement de 11 projets dans le cadre du plan de travail de la 3e phase, proposant à ce pays de poursuivre sa contribution active au Plan de travail de la 4e phase de l'IAI avec de nouveaux projets.

C'est la dernière année que le Vietnam assume la position de coordinateur des relations ASEAN-Japon, avant de le transférer à la Thaïlande lors de la réunion ministérielle ASEAN - Japon prévue en août 2021. -VNA