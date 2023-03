L'ambassadeur vietnamien Nguyen Hai Bang, chef de la Mission vietnamienne auprès de l'ASEAN. Photo : VNA



Jakarta (VNA) - La 10e réunion du Comité de coopération conjointe ASEAN-République de Corée (AK JCC) a eu lieu le 16 mars à Jakarta.

En tant que coordinateur des relations ASEAN-République de Corée pour la période 2021-2024, l'ambassadeur vietnamien Nguyen Hai Bang, chef de la Mission vietnamienne auprès de l'ASEAN, a coprésidé la réunion avec l'ambassadeur sud-coréen auprès de l'ASEAN, Kwon Hee-seog.

Lors de la réunion, les deux parties ont examiné la coopération dans la mise en œuvre des engagements du Sommet ASEAN-République de Corée tenu en novembre 2022 ainsi que les avancements du Plan d'action 2021-2025, et ont aussi noté avec satisfaction les réalisations enregistrées la dernière année.

Dans le cadre du mécanisme clé, - le Fonds de coopération ASEAN-République de Corée (AKCF), le budget total approuvé pour 23 projets en 2023 s'élève à près de 86 millions de dollars, répartis dans les domaines prioritaires comme l'éducation et la formation, l'environnement, la relance économique, la culture et le tourisme. De plus, quatre autres projets sont en cours d'approbation.

A cette occasion, la partie coréenne a également annoncé un plan visant à doubler progressivement la contribution annuelle au Fonds AKCF, de 16 millions de dollars à 32 millions de dollars d'ici 2027. La République de Corée doublera également le budget du Fonds AKCF pour la coopération avec les sous-régions de l'ASEAN, y compris la sous-région du Mékong.

L'ambassadeur Nguyen Hai Bang et ses collègues de l'ASEAN ont hautement apprécié l'engagement étroit et à long terme de la République de Corée, et ont proposé de renforcer la coopération dans de nombreux domaines de potentiel tels que l'économie numérique, la santé, les villes intelligentes, la connectivité des infrastructures, l'innovation, le développement des ressources, la réduction des écarts de développement, l'éducation et la formation, la protection de l'environnement et le changement climatique. - VNA