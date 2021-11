Hanoï, 23 novembre (VNA) - Le Vietnam a soutenu la proposition de la Chine d'organiser un sommet spécial commémorant le 30e anniversaire des relations de dialogue entre l'ASEAN et la Chine, et a participé activement à la préparation et à la négociation pour parvenir à la Déclaration commune du Sommet.

Lors du Sommet spécial commémorant le 30e anniversaire des relations de dialogue entre l'ASEAN et la Chine , tenu en ligne. Photo : VNA

Les dirigeants des deux parties se sont mis d'accord sur les principales mesures visant à promouvoir une coopération intégrale, couvrant tous les domaines allant de la politique, la sécurité, l'économie, le commerce, l’investissement, la culture, la société, des échanges entre les peuples et la coopération au développement et au renforcement des efforts communs pour répondre aux défis mondiaux et régionaux, a-t-il souligné.A cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a passé en revue les résultats importants obtenus par l' ASEAN et la Chine au cours des 30 dernières années, et a évoqué les attentes concernant ces relations dans un avenir proche.Le chef du gouvernement vietnam ien a souligné que le cadre du partenariat stratégique intégral établi par le bloc régional et la Chine fait partie des preuves des réalisations de la coopération bilatérale au cours des trois dernières décennies, fondée sur la confiance politique et la coopération amicale et intégrale dans le respect mutuel et la compréhension.Il a également exprimé l'espoir que la confiance stratégique et la coopération intégrale continuent d'être consolidées, afin de multiplier les réalisations vers des objectifs plus élevés et des avantages plus larges dans un proche avenir.Il est nécessaire de travailler ensemble pour maintenir la paix, la stabilité et la coopération dans l'environnement incertain actuel et promouvoir une collaboration plus étroite en réponse aux nouveaux défis mondiaux, contribuant à un développement intégral, inclusif, prospère, sûr et durable pour chaque partie, a-t-il déclaré.Le Premier ministre a également exprimé son souhait pour la Chine de promouvoir son rôle de grande puissance dans la région et dans le monde pour aider à résoudre les problèmes régionaux et mondiaux, y compris la question en Mer Orientale. En outre, il a déclaré que sur la base du bon voisinage, de l'amitié et de la coopération traditionnelle avec la Chine, le Vietnam continuera de s'efforcer de contribuer au développement des relations ASEAN-Chine au plus fort du partenariat stratégique intégral, afin d'assurer la paix, la sécurité, la stabilité, la coopération et le développement durable dans la région et dans le monde, ainsi que des avantages pratiques et efficaces pour chaque pays.- VNA