L'ambassadeur vietnamien en Italie Duong Hai Hung, les ambassadeurs des pays d'ASEAN et les dirigeants du Comité de l'ASEAN à Rome. Photo: VNA

Rome (VNA) - L'ambassadeur vietnamien en Italie Duong Hai Hung, également président du Comité de l'ASEAN (ACR) à Rome, a présidé des réunions avec d'importants partenaires en Italie afin de promouvoir les relations entre l’ASEAN et l’Italie.Lors d'un dialogue tenu le 20 février avec les dirigeants de l'Association Italie- ASEAN , les deux parties ont échangé leurs priorités et leurs plans d'activité pour 2023.Le président de l’ACR, Romano Prodi, également ancien Premier ministre d’ Italie , a souligné l'importance croissante de l'ASEAN dans la politique italienne.L'ASEAN n'est pas seulement une partie de l'Asie, elle est désormais devenue un élément important pour la paix, la sécurité et la prospérité de la région et du monde, a-t-il déclaré.L'ASEAN est devenue un marché important pour l'Italie avec plus de 600 entreprises italiennes présentes en Asie du Sud-Est.Le même jour, l'ACR a tenu une réunion de travail avec Manlio Di Stefano, ancien vice-ministre italien des Affaires étrangères et conseiller stratégique principal de la société Axiom Space, au cours de laquelle ont été évaluées les possibilités de coopération dans l'utilisation et l'exploration à des fins pacifiques de l'espace. -VNA