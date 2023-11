L'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU. Photo : VNA

New York (VNA) - La 78e Assemblée générale des Nations Unies a tenu le 29 novembre, au siège des Nations unies (ONU) à New York, aux États-Unis un débat sur la question palestinienne sous le titre annuel de l'ordre du jour de l'Assemblée générale de l’ONU au cours de ces 70 dernières années.S'exprimant lors de la réunion, l'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, a également exprimé sa profonde préoccupation face aux attaques visant les civils, les agents humanitaires, les infrastructures et les services essentiels de la fonction publique. Le Vietnam appelle toutes les parties à cesser immédiatement le feu, à faire preuve de la plus grande retenue, à respecter le droit international humanitaire et à appliquer toutes les mesures nécessaires pour protéger la vie des personnes, y compris assurer leur sécurité et leur libération, a-t-il déclaré.L'ambassadeur a réaffirmé la position ferme du Vietnam sur la Résolution du conflit Hamas-Israël par des moyens pacifiques sur la base du respect du droit international et des résolutions pertinentes de l'ONU, garantissant les intérêts légitimes des parties prenantes.À l'occasion de la Journée de solidarité avec le peuple palestinien (29 novembre), le diplomate a affirmé que le Vietnam soutenait toujours la juste lutte du peuple palestinien pour l'indépendance et la liberté. Le Vietnam est prêt à se joindre aux efforts de l'ONU et de la communauté internationale pour promouvoir le dialogue et rechercher une solution pacifique, durable et à long terme au conflit actuel, a-t-il souligné.Dans la matinée du 29 novembre, l'ambassadeur Dang Hoang Giang a rencontré et présenté au secrétaire général de l'ONU, António Guterres, une lettre du Premier ministre Pham Minh Chinh, qui a souligné que le Vietnam appréciait le rôle et les contributions importantes des agences de l'ONU, en particulier l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA).