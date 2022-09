Le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh rencontre à New York des représentants d'associations des entreprises américaines. Photo: VNA



New York (VNA) – Le vice-Premier minister permanent Pham Binh Minh, qui a reçu le 22 septembre des représentants de la communauté d’affaires américaine, en marge de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, a affirmé que le gouvernement vietnamien continuerait de favoriser les investissements des entreprises étrangères, y compris les entreprises américaines sur son sol.

Les investissements concernent les secteurs de haute technologie, la transformation numérique, l'innovation, le secteur financier et bancaire, l’agriculture intelligente, les énergies renouvelables, le développement des infrastructures, conformément à la situation et aux objectifs de développement du Vietnam, contribuant ainsi aux efforts du Vietnam pour tenir ses engagements lors de la 26e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique (COP 26) : ramener les émissions nettes à zéro d'ici 2050.

Lors de sa rencontre avec les représentants avec les représentants de la Chambre de commerce des Etats-Unis (USCC), du Conseil d’affaires pour la compréhension internationale des États-Unis (BCIU), du Conseil d'affaires États-Unis-ASEAN (USABC) et des entreprises américaines opérant dans plusieurs domaines, le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh a invité le monde des affaires américain à continuer de contribuer à la promotion des relations économiques, commerciales et - d'investissement harmonieuses et durables entre les deux pays.

Les représentants de l’USCC, du BCIU, de l’USABC et des entreprises américaines ont hautement apprécié les efforts du gouvernement vietnamien ces derniers temps, qui a pris de nombreuses mesures fortes dans le contrôle du Covid-19, la reprise économique et la stabilisation des indicateurs macro, créer la confiance des investisseurs étrangers.

Les entreprises américaines sont impressionnées par le développement de l'économie vietnamienne dans le contexte de la situation épidémique compliquée, estimant que le Vietnam était un marché dynamique et potentiel, l'une des destinations attractives en Asie du Sud-Est pour les entreprises qui cherchent à stabiliser et rétablir les chaînes d'approvisionnement.

Les entreprises américaines saluent les efforts du Vietnam en matière de transformation numérique, de transformation énergétique et de résilience au changement climatique ; estimant que les objectifs de développement du Vietnam sont conformes à la tendance générale de développement du monde.

Les entreprises américaines ont remercié et hautement apprécié le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh pour sa rencontre et discussion avec eux des questions d'intérêt commun, contribuant ainsi à stabiliser le processus de reprise économique post-pandémie. -VNA