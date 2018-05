Photo d'illustration : hanoimoi.com.vn

Hanoi (VNA) - Le Vietnam renouvellera les exemptions de visa pour une période de trois ans en faveur des citoyens de cinq pays d'Europe occidentale qui sont le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie.



La décision a été approuvée par le Premier ministre vietnamien Nguyên Xuân Phuc lors de la réunion périodique du gouvernement tenue le 3 mai, à Hanoi.



En conséquence, les citoyens des cinq pays susmentionnés continueront à bénéficier d'une exemption de visa pour entrer au Vietnam jusqu'en 2020 après l'expiration de la politique d'exemption de visa en juin de cette année.



Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a déclaré que le Vietnam devrait continuer à élargir sa politique d'exemption de visa, jusqu’ici le pays a offert des exemptions de visa pour les citoyens de 24 pays, dont neuf pays de l'ASEAN.



Selon le ministre Mai Tiên Dung, président du Bureau gouvernemental, la politique des visas de porte ouverte alignée sur la promotion du tourisme a contribué à maintenir le taux de croissance des visiteurs étrangers au Vietnam à près de 30% par an.



Le ministre Mai Tiên Dung a noté que le gouvernement examinera les propositions de l'Association du tourisme du Vietnam concernant la prolongation de la période de séjour au Vietnam de 15 à 30 jours et l'extension de l'exemption de visa pour plus de pays, entre autres.



Le Vietnam a accueilli environ 720.000 visiteurs de l’Europe occidentale en 2015 et cet effectif est passé à 855.000 en 2016 et à 1,5 million en 2017. -NDEL/VNA