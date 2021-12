Hanoï, 30 décembre (VNA) - Le secteur du tourisme vietnamien se lancera l'année prochaine dans le programme de relance et de développement du tourisme dans le cadre du programme de développement socio-économique 2022-2023.

226 touristes russes munis de « passeport vaccinal » arrivent à Khanh Hoa. Photo : VNA



Il s'efforcera également d’achever la planification du système touristique 2021-2030 avec une vision jusqu'en 2045 et de la soumettre au gouvernement pour approbation, développer le tourisme intelligent via la transformation numérique vers l'objectif de servir 65 millions de visiteurs, dont 5 millions d'étrangers, et réaliser un chiffre d’affaires de 400 milliards de dongs (17,39 milliards de dollars).



Les données de l'Office général des statistiques au 29 décembre ont montré que les arrivées des étrangers dans le pays ont augmenté de 14,2% en glissement mensuel en décembre, le Vietnam pilotant le service des étrangers depuis novembre et les vols commerciaux internationaux ayant été rétablis.

En raison de la pandémie de COVID-19, le nombre de visiteurs étrangers au Vietnam a chuté de 95,9% par an pour atteindre 157.300, la plupart étant des experts et des techniciens travaillant pour des projets au Vietnam. Presque tous les guides touristiques se sont retrouvés au chômage alors que la capacité des établissements d'hébergement n'a atteint que 5 à 10 % cette année. Face à cela, le secteur a travaillé en étroite collaboration avec les ministères, les agences et les localités pour atteindre le double objectif de lutter contre la pandémie et de restaurer le tourisme dans la nouvelle situation.



En conséquence, les activités touristiques dans plusieurs localités, dont Hanoï, Da Nang, Lam Dong, Quang Ninh, Ninh Binh et Thanh Hoa, ont commencé à reprendre.



En novembre, les premiers touristes étrangers sont arrivés à Quang Nam, Phu Quoc et Khanh Hoa dans le cadre d'un programme pilote pour les accueillir à nouveau après une longue interruption.



Fin décembre, le pays devait accueillir entre 3.000 et 3.500 visiteurs étrangers. Un mois plus tard, d'autres étrangers de la République de Corée, de Russie, d'Ouzbékistan, du Kazakhstan, de Thaïlande et d'Inde viendront.



En 2021, le Vietnam a été nommé « Destination de premier rang en Asie », « Destination de premier rang du tourisme durable en Asie », « Meilleure destination de golf en Asie et dans le monde » et « Meilleure destination de plaisance en Asie »….



Ses hôtels, centres de villégiature, destinations, restaurants, agences de voyages et compagnies aériennes ont également remporté de nombreux prix. L'Administration nationale du tourisme du Vietnam a également remporté le titre de premier office du tourisme d'Asie 2021 par les World Travel Awards.- VNA