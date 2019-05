La délégation permanente du Vietnam auprès de l'ONU

lors d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Le Vietnam participera le 7 juin à la candidature au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2020-2021, après être sélectionné comme l’unique candidat de la région par le groupe des pays d’Asie-Pacifique à l’ONU, permettant de renforcer les contributions vietnamiennes au développement de cette institution mondiale.

Mettant en œuvre la politique extérieure de multilatéralisation, de diversification de ses relations internationales, d’être ami avec tous les autres pays, le Vietnam a profité des forums de l’ONU pour intensifier les relations avec les pays membres, organisations de l’ONU et d’autres organisations internationales.

Le Vietnam a achevé ses missions en qualité de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pendant la période 2008-2009. Il s’agissait de la première fois que le Vietnam avait participé à des activités du plus important organe de l’ONU chargé de la garantie de la paix et de la sécurité dans le contexte où le Conseil de sécurité des Nations Unies a dû traiter de nombreux questions complexes en matière de sécurité, confronter à de nouveaux défis de la sécurité mondiale et faire face à des impacts négatifs de la plus grave crise économique et financière dans l’histoire du monde moderne.

Présent aux 1.500 réunions du Conseil de sécurité des Nations Unies, le Vietnam a donné ses avis, participé à des débats, contribué à l’édification des résolutions, documents et joué le rôle de président et vice-président de quelques sous-comités de ce conseil. Le pays a assumé deux fois la présidence mensuelle du Conseil de sécurité des Nations Unies et participé à l’édification du rapport annuel sur les activités de ce conseil. Il a également présidé la rédaction et les négociations parvenant à la signature d’une résolution du conseil sur les femmes, le maintien de la paix et de la sécurité.

Etant un représentant de l’Asie, le Vietnam a attaché de l’importance au règlement pacifique des questions de sa région et d’autres régions comme l’Afrique et le Moyen-Orient. Pendant ses deux mandats en qualité de président mensuel du Conseil de sécurité des Nations Unies, le Vietnam a accéléré les débats ouverts sur le maintien de la paix au Moyen-Orient.

La participation du Vietnam à des activités du Conseil de sécurité des Nations Unies a contribué à la promotion des principes et intérêts nationaux.

Le Vietnam a traité de manière flexible des relations avec des pays puissants, pays partageant des intérêts communs et pays amis traditionnels sur la base du respect des intérêts légitimes de toutes les parties, de la Charte de l’ONU et du droit international.

Les activités du Vietnam dans le cadre de ce mécanisme de coopération multilatérale de l’ONU ont contribué au rehaussement de la position nationale sur la scène mondiale et à la promotion des relations bilatérales entre le Vietnam et ses partenaires. Elles ont manifesté un Vietnam actif et dynamique dans son processus d’intégration internationale.

La candidature du Vietnam au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2020-2021, témoigne de son souhait de devenir un membre responsable de la communauté internationale et d’intensifier ses contributions au maintien de la paix, à la promotion du développement et de la prospérité du monde.

Dans l’avenir, le Vietnam travaillera avec tous les autres pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies pour promouvoir les relations internationales justes, équitables, d’amitié et de coopération ainsi que pour assurer les intérêts légitimes de tous les pays, notamment des pays en développement. -VNA