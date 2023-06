Hanoi (VNA) – L’Organisation internationale du Travail (OIT) est toujours une partenaire importante et fiable du Vietnam, a déclaré le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Huê, en recevant vendredi 30 juin à Hanoi le directeur général de l’OIT, Gilbert F. Houngbo.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Huê (droite) serrant la main du directeur général de l’OIT, Gilbert F. Houngbo, à Hanoi, le 30 juin. Photo: VNA Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Huê (droite) serrant la main du directeur général de l’OIT, Gilbert F. Houngbo, à Hanoi, le 30 juin. Photo: VNA

Il a déclaré que l’OIT a remarquablement contribué au développement socio-économique du Vietnam et a fourni une assistance significative au Vietnam tout au long du processus d’élaboration des lois et réglementations sur le travail, en particulier le premier Code du travail en 1994, et amendé en 2012 et 2019 ; l’élaboration des résolutions du Comité central du Parti relatives aux réformes des politiques salariales et d’assurance sociale, ainsi que l’étude et la ratification des conventions fondamentales de l’OIT.Le plus haut législateur a fait savoir que le Vietnam a établi une feuille de route pour ratifier la Convention 87 et a discuté avec des organisations internationales, des agences et des partenaires pour rejoindre les initiatives mondiales actuelles.Le Vietnam prône la construction de relations de travail harmonieuses, stables et progressistes. L’État joue un rôle de coordination entre les employeurs (représentés par la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam - VCCI) et les employés (représentés par la Confédération générale du travail du Vietnam), a-t-il déclaré.Le Vietnam restructure également activement son modèle de croissance et fait trois percées stratégiques liées aux institutions, aux infrastructures et aux ressources humaine, a-t-il ajouté.Selon le dirigeant, l’Assemblée nationale du Vietnam s’efforce de construire un système juridique et un cadre institutionnel propices au développement, notamment en faveur de la transition énergétique juste et de la transformation numérique. Le Vietnam s’efforce également d’augmenter la contribution de l’économie numérique au PIB du pays à environ 20% d’ici 2025 et à 30% d’ici 2030.Le chef de l’Assemblée nationale du Vietnam s’attend à ce que l’OIT et son bureau au Vietnam assistent le ministère vietnamien du Travail, des Invalides et des Affaires sociales dans le processus d’examen et d’adoption de politiques importantes pour les initiatives mondiales.Le directeur général de l’OIT, Gilbert F. Houngbo a, pour sa part, souligné qu’alors que les pays se redressent de la pandémie de Covid-19 et sont confrontés à des développements mondiaux compliqués, l’OIT souhaite renforcer sa coopération avec ses États membres pour relever conjointement les défis mondiaux actuels.Il a déclaré que si le Vietnam envisage activement de devenir l’un des pays pionniers en suivant les initiatives du secrétaire général de l’ONU sur le Pacte mondial pour l’emploi et le Pacte mondial pour une transition juste, cela présentera une opportunité importante de connecter diverses ressources de soutien et de parvenir à l’équilibre entre l’économique et le social.En ce qui concerne les mesures prises pour remédier à la lenteur des projets de développement au Vietnam, il a espéré que les partenaires au développement se joindraient au Vietnam pour se conformer aux termes des accords de prêt conformément aux lois vietnamiennes. – VNA