Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et secrétaire d'État américain Antony Blinken, en visite officielle au Vietnam. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Vietnam considère les États-Unis comme l'un de ses partenaires les plus importants et souhaite promouvoir son partenariat intégral avec les États-Unis sur la base du respect de l'indépendance, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et des institutions politiques de chaque partie.C’est ce qu’a affirmé le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la rencontre le 15 avril à Hanoï du secrétaire d'État américain Antony Blinken, en visite officielle au Vietnam.Antony Blinken a affirmé que les États-Unis attachaient de l'importance à leurs relations avec le Vietnam, sur le principe du respect de l'indépendance, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et des institutions politiques de l'autre, et soutenaient le Vietnam "puissant, indépendant, autonome et prospère " .Les deux parties ont passé en revue les réalisations exceptionnelles des relations bilatérales et ont convenu d'évaluer que les relations Vietnam-États-Unis avaient connu des développements complets, apportant des avantages pratiques aux deux pays et contribuant à la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et le monde.Les deux parties ont exprimé leur satisfaction du fait que les deux pays soient parvenus à un accord sur les conditions de construction, de rénovation et de réparation du siège des missions diplomatiques et consulaires des deux parties. Le Premier ministre a félicité la partie américaine pour la mise en chantier du nouveau complexe de l’ambassade des États-Unis à Hanoï.Le chef du gouvernement vietnamien a proposé à l’administration américaine de soutenir le Vietnam dans le règlement des conséquences de la guerre, d’appuyer la coopération entre les deux pays dans des domaines importants tels que le commerce - l'investissement, la science - la technologie, l'éducation - la formation, la défense - la sécurité. .. et dans de nouveaux domaines tels que l'économie numérique, la transition verte, l'économie circulaire, l'innovation, la réponse au changement climatique, la stabilité de la chaîne d'approvisionnement, le développement des infrastructures…Pham Minh Chinh a souligné que les deux parties devraient continuer à faire des efforts pour promouvoir des échanges commerciaux harmonieux et durables. Il a suggéré que les États-Unis limitent les mesures visant à imposer des droits antidumping, anti-subventions et autres mesures inutiles sur les produits d'exportation du Vietnam, en particulier les produits agricoles, les meubles qui affectaient grandement la vie de gens. Il a demandé aux États-Unis de créer des conditions et des opportunités pour que la communauté de 2,2 millions de Vietnamiens aux États-Unis puissent continuer à s'intégrer, se conformer à la loi du pays d'accueil et contribuer au développement des relations entre les deux pays.Antony Blinken s'est fermement engagé à continuer à promouvoir les relations entre le Vietnam et les États-Unis, avec une attention particulière aux piliers et aux domaines mentionnés par le Premier ministre.Les deux parties ont échangé sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun. Le Premier ministre vietnamien a suggéré que les États-Unis continuent de coopérer dans le cadre du partenariat stratégique intégral ASEAN-États-Unis et du partenariat Mékong-États-Unis, dans la garantie de la sécurité, de la sûreté et de la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, dans la réponse au changement climatique et les opérations de maintien de la paix de l’ONU.Antony Blinken a affirmé que les États-Unis continueraient à renforcer leurs liens avec la région, à soutenir le rôle central de l'ASEAN et souhaitaient renforcer davantage la coopération et l’assistance des pays de la sous-région du Mékong face aux défis non traditionnels. - VNA