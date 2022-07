Le vice-ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce, Dô Thang Hai, à la 2e réunion en ligne du Comité intergouvernemental sur les questions économiques et la coopération technique Vietnam – Pérou. Photo: Ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce

Hanoi (VNA) - Le Vietnam considère le Pérou comme un partenaire important en Amérique latine et est disposé à travailler avec le Pérou pour promouvoir la coopération afin de prendre des mesures pour rétablir le commerce et les chaînes d'approvisionnement mondiales.

C'est ce qu'a déclaré le vice-ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce, Dô Thang Hai, lors de la 2e réunion en ligne du Comité intergouvernemental sur les questions économiques et la coopération technique Vietnam – Pérou.

Lors de la réunion, les deux parties ont identifié le contenu des travaux à mettre en œuvre dans les temps à venir afin de promouvoir la coopération bilatérale dans de nombreux domaines, notamment en matière d'économie, de commerce et d'investissement.

Le Vietnam a demandé au Pérou de continuer à soutenir les investisseurs vietnamiens qui réalisent leurs projets dans ce pays d’Amérique du Sud, en même temps de créer des conditions maximales pour les investisseurs qui ont l'intention d’injecteur leurs capitaux au Pérou.

Le vice-ministre péruvien des Affaires étrangères, Luis Enrique Chávez Basagoitia, a déclaré que les relations de coopération bilatérale entre les deux pays se sont de plus en plus renforcées grâce à la participation des deux pays à de nombreux mécanismes d'intégration.

Selon Dô Thang Hai, les agences compétentes des deux parties doivent activement mettre en œuvre des solutions pour aider les entreprises à promouvoir la coopération commerciale en augmentant la fourniture d'informations sur le marché et en organisant des activités de promotion du commerce, d'investissement...

Les deux parties ont également convenu de donner la priorité à la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir les échanges commerciaux en profitant des incitations de l'accord CPTPP, à diversifier les marchandises d’exportations, facilitant le processus d'ouverture des marchés, en particulier des produits agricoles de chaque côté.

Les deux parties ont également dsicuté de la coopération dans des domaines tels que les sciences et les technologies, la pêche, la santé, la coopération dans le cadre multilatéral, etc.

A l’issue de cette réunion, Dô Thang Hai et Luis Enrique Chávez Basagoitia ont signé le procès-verbal de la réunion.

Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, en 5 ans, le chiffre d'affaires du commerce bilatéral entre le Vietnam et le Pérou a augmenté de 79,1% passant de 353,8 millions de dollars (en 2016) à 633,8 millions de dollars (en 2021).

Les principaux articles d'exportation du Vietnam vers le Pérou comprennent les téléphones et les composants électroniques, les ordinateurs et les produits électroniques, les chaussures de toutes sortes, le clinker et le ciment, les matières premières plastiques, les chaussures de toutes sortes, les textiles et les produits aquatiques. Le Pérou exporte vers le Vietnam de la farine de poisson, de l'antimoine et des minéraux. -VNA