La production des produits textiles. Photo: VNA



Singapour (VNA) – Le Vietnam et Singapour affichent une reprise en "V" plus rapide que prévu par rapport aux autres pays de l'ASEAN, a rapporté le quotidien Business Times de Singapour en référence à un rapport de la plus grande banque malaisienne Maybank Kim Eng.

Selon les économistes de Maybank, des subventions gouvernementales généreuses, des taux d’intérêt bas, un taux d’épargne des ménages élevé et des politiques de travail à domicile ont contribué à la reprise économique au Vietnam et à Singapour.



Le Vietnam est la seule économie de l’ASEAN-6 qui a échappé à la récession, a souligné Maybank. L’indice des directeurs d’achats dans le secteur manufacturier du pays a augmenté beaucoup plus rapidement et plus fort que celui de ses voisins au sein de l’ASEAN. Les exportations, les ventes au détail et le transport de marchandises sont les moteurs du rebond en "V" du Vietnam.



En même temps, les transactions immobilières, la production et les exportations de semi-conducteurs sont des éléments permettant à Singapour de connaître une reprise plus rapide que prévue. -VNA