Hanoi (VNA) - Le nouveau Premier ministre japonais Suga Yoshihide effectuera au une visite officielle au Vietnam dans les prochains jours, a confirmé Lê Thi Thu Hang, la porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères lors d’une conférence de presse tenue jeudi 15 octobre à Hanoï.

Ce serait la première tournée à l’étranger Premier ministre japonais Suga Yoshihide, un mois seulement après sa prise de fonction. Il suit son prédécesseur en choisissant le Vietnam pour sa première destination à l'étranger après sa prise de fonction, a-t-elle noté.

La visite aura lieu dans le contexte du partenariat stratégique étendu Vietnam-Japon en développement fructueux, a-t-elle déclaré, ajoutant que le Japon restait le principal partenaire économique du Vietnam, le plus grand fournisseur d'APD, le deuxième investisseur et le quatrième partenaire commercial.

Il vise à renforcer encore les relations bilatérales, à rechercher des moyens d'intensifier la coopération dans des secteurs tels que le commerce, l'investissement, les ressources humaines, l'éducation et la formation et la culture, et à échanger des questions régionales et internationales d'intérêt commun.

Le Premier ministre Suga Yoshihide devrait s'entretenir avec son homologue vietnamien Nguiyen Xuan Phuc, rencontrer d'autres dirigeants vietnamiens et s'engager dans d'autres activités, selon la porte-parole.

''Le fait que le chef du gouvernement japonais ait choisi le Vietnam comme première destination de sa première tournée à l’étranger témoigne de l’approfondissement du partenariat stratégique intégral entre nos deux pays. Nous sommes convaincus que la visite sera couronnée de succès, et qu’elle contribuera à renforcer la coopération bilatérale, en particulier dans la lutte anti-Covid-19 et la relance économique».

Mme Lê Thi Thu Hang a déclaré que lors des discussions entre les deux Premiers ministres, les deux parties examineront la coopération dans certains domaines, y compris la défense nationale, afin de favoriser une coopération axée sur les résultats sur le terrain.



Les deux parties coordonneront également et mettront en œuvre efficacement des partenariats dans le domaine du maintien de la paix et renforceront la collaboration en matière de défense nationale dans des cadres multilatéraux.



Mme Lê Thi Thu Hang a réitéré les politiques persistantes du Vietnam en matière de défense nationale, de paix et de légitime défense.



Le partenariat stratégique étendu Vietnam-Japon se développe positivement dans des domaines tels que l'investissement, le commerce, la culture, l'éducation et la défense et la sécurité nationales, a-t-elle souligné.- VNA