Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le ministère du Plan et de l’Investissement a soumis au Premier ministre un rapport concernant l’approbation du projet de développement des complexes économiques maritimes d’ici 2030.

Ce projet ambitieux a pour objectif d'édifier sept complexes économiques maritimes d’ici 2030 dont trois ou quatre devraient figurer parmi les premiers pôles économiques maritimes de l’Asie du Sud-Est.

Selon le projet, le Nord comprendra un complexe dont le noyau sera la ville de Hai Phong et la province de Quang Ninh. Le noyau du complexe du Sud-Est sera la province de Ba Ria-Vung Tau et la partie sud-est de Ho Chi Minh-Ville. Ces deux complexes devraient devenir des pôles économiques maritimes de premier rang au niveau national et même régional.

Les autres complexes seront mis en places dans la partie septentrionale du Centre (avec comme noyau les provinces de Nghe An et Ha Tinh), la partie centrale du Centre (ville de Da Nang et province de Thua Thien-Hue), la partie méridionale du Centre (provinces de Khanh Hoa et Phu Yen), les zones occidentale et orientale du Sud (provinces de Tra Vinh, Soc Trang et la ville de Can Tho) et dans la partie Sud-Ouest (provinces de Kien Giang et de Ca Mau).

La priorité sera accordée au développement des secteurs du transport maritime, de la construction navale, de la logistique portuaire, de la pétrochimie, de l'exploitation pétro-gazière, des énergies renouvelables, de la pêche hauturière et du tourisme...

Ces complexes devraient connaître une croissance annuelle au moins 1,2 fois plus élevée que la moyenne nationale. -VNA