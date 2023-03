Hanoi (VNA) – Selon le ministère des Transports, l’ensemble du pays compte environ 1.163 km d’autoroutes, dont 712 km dans le Nord.

L’autoroute Vân Dôn-Mong Cai dans la province de Quang Ninh (Nord). Photo: VTV

Plus précisément, dans le Sud, il existe actuellement 3 autoroutes en service, à savoir Ho Chi Minh-Ville - Trung Luong (40 km), Hô Chi Minh-Ville - Long Thanh - Dau Giây (55,7 km) et Trung Luong - My Thuân (51 km).

Pour accueillir une nouvelle vague d’investissements pour le développement économique, selon la planification du réseau routier pour la période 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2050 du Premier ministre, la région du sud comptera 10 autoroutes d’une longueur à 1.290 km.

Le Centre et les Hauts Plateaux du Centre comprennent 3 autoroutes achevées et mises en service avec une longueur totale d’environ 305 km, à savoir Dà Nang - Quang Ngai (127 km), Cam Lô (Quang Tri) - La Son (Thua Thiên-Huê) - Hoa Lien (Dà Nang) (164 km) et Tunnel Hâm Ca (Phu Yên - Khanh Hoa) (14 km).

Selon la planification du réseau routier pour la période 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2050 du Premier ministre, ces régions auront 10 autoroutes avec une longueur de 1.431 km.

Le Nord compte actuellement environ 712 km d’autoroutes, représentant 61% du nombre total de kilomètres d’autoroute dans le pays. En particulier, Quang Ninh est la province avec l’autoroute la plus longue et la plus moderne du Vietnam avec 176 km.

Selon la planification du réseau routier pour la période 2021-2030, avec vision à l’horizon 2050, du Premier ministre, les provinces du Nord auront 14 autoroutes d’une longueur de 2.305 km.

Aux termes de cette planification, le Vietnam comptera 5.004 km d’autoroutes (3.841 km de plus qu’en 2021) en 2030 et 9.014 km en 2050. – CPV/VNA