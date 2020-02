L’ancienne capitale impériale de Huê accueille chaque année des millions de touristes vietnamiens et étrangers. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le Vietnam se fixe pour objectif de faire du tourisme le fer de lance de son économie d’ici 2030, pour un développement durable, aidant le pays à figurer parmi les 30 premiers du monde en termes de compétitivité touristique, selon une stratégie de développement touristique d'ici 2030 récemment approuvée par le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc.

Cette stratégie vise à faire du Vietnam une destination de renom d'ici 2025, se classant parmi les trois premiers pays en Asie du Sud-Est en termes de développement touristique et parmi les 50 plus compétitifs dans le tourisme.

D’ici 2030, le secteur devrait rapporter au Vietnam entre 3.100 et 3.200 milliards de dôngs, soit l’équivalent de 130 - 135 milliards de dollars, créer 8,5 millions d'emplois. Le pays vise 50 millions d'étrangers au moins et servir 160 millions de touristes nationaux.



Pour atteindre ces objectifs, la priorité absolue sera donnée à l’amélioration des politiques touristiques ainsi qu'au développement des infrastructures, des ressources humaines et des produits. La stratégie attache également de l'importance aux partenariats public-privé. Les technologies de pointe et les ressources humaines qualifiées sont considérées comme des facteurs essentiels pour bâtir une industrie touristique professionnelle et compétitive.

En 2019, le pays a comptabilisé environ 18 millions de visiteurs étrangers, soit une hausse de plus de 16% en glissement annuel, et 85 millions de touristes domestiques (+6%).

Le pays vise cette année environ 20,5 millions de touristes étrangers et 90 millions de touristes vietnamiens. -VNA