Hanoi (VNA) - Environ 5.600 entreprises de technologie numérique ont été créées en 2021, portant le nombre total de ces entreprises au Vietnam à environ 64.000, selon le ministère de l’Information et de la Communication (MIC).

Photo d’illustration: vneconomy.vn

Notant que le nombre d’entreprises "Make in Vietnam" a fortement augmenté, Nguyên Thanh Tuyên, directeur adjoint du département des technologies de l’information du MIC a déclaré lors d’une récente conférence de presse que les entreprises de technologie numérique emploient plus d’un million de salariés.



Il a déclaré que la pandémie de Covid-19 a rendu la transformation numérique plus rapide et plus forte et donné un élan à la communauté des affaires numériques.

De nombreuses entreprises numériques sont passées de la sous-traitance pour des marques étrangères au développement de produits Industrie 4.0. A ce jour, 34 plateformes «Make-in-Vietnam» ont été reconnues par le ministère.

Les grandes entreprises des secteurs public et privé, telles que VNPT, Viettel, CMC et FPT, disposent d’un grand potentiel et ont joué un rôle important dans la création de plates-formes numériques nationales et électroniques, et dans la stimulation de l’économie numérique dans son ensemble.

Les statistiques montrent que l’industrie numérique du Vietnam a augmenté de plus de 9% en 2020, trois fois plus que la croissance du PIB. – VNA