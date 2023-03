Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh qui a reçu mardi 21 mars à Hanoi le vice-Premier ministre et ministre cambodgien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Prak Sokhonn, s’est félicité du développement des relations d’amitié et de coopération intégrale entre le Vietnam et le Cambodge.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à droite) serre la main du vice-Premier ministre et ministre cambodgien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Prak Sokhonn, à Hanoi, le 21 mars. Photo: VNA



Il a transmis les meilleurs voeux du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong et d’autres hauts dirigeants vietnamiens au roi Norodom Sihamoni, à la reine-mère Norodom Monineath Sihanouk, au Premier ministre Samdech Techo Hun Sen et à d’autres hauts dirigeants cambodgiens à l’occasion du Chol Chnam Thmay (Nouvel An du Cambodge).

Le chef du gouvernement vietnamien a salué les grandes réalisations obtenues ces dernières années par le Cambodhe, notamment dans la prévention et le contrôle de l’épidémie de Covid-19, la maîtrise de l’inflation, la croissance économique, la bonne exécution du rôle de président de l’ASEAN 2022 et surtout l’organisation réussie des 5es élections communales en juin 2022.



Pour que les relations entre les deux pays continuent à se développer et à devenir plus efficaces, il a demandé aux deux parties de se concentrer sur la mise en œuvre efficace des accords de haut niveau et des déclarations conjointes entre les deux pays.



Il a invité les deux parties à renforcer leur coopération et la connectivité de transport et économique, à construire ensemble des économies indépendantes et autonomes liées à une intégration internationale profonde, substantielle et efficace ; à promouvoir le commerce frontalier et le développement économique dans les zones frontalières; à coopérer dans la prévention et la lutte contre la criminalité transnationale et la drogue; à coopérer dans les domaines de la transformation verte et du changement climatique.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé ses remerciements et proposé au Cambodge de continuer de créer des conditions favorables permettant à la communauté vietnamienne au Cambodge de travailler et de vivre, de se voir faciliter l’obtention des papiers légaux.



Il a espéré que les deux parties travaillent à la recherche des solutions adaptées pour achever les quelque 16% du travail restant de démarcation et de bornage de la frontière terrestre commune pour édifier une frontière de paix, de stabilité, de coopération et de développement.



En visite au Vietnam où il a co-présidé avec le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son la 20e réunion du Comité mixte Vietnam-Cambodge sur la coopération économique, culturelle, scientifique et technique, Prak Sokhonn a solennellement transmis les salutations du Premier ministre Samdech Techo Hun Sen et d’autres hauts dirigeants cambodgiens au Premier ministre Pham Minh Chinh.



Le chef de la diplomatie cambodgienne a affirmé que le Cambodge attache toujours de l’importance au renforcement et au dévelopement des relations de "bon voisinage, d’amitié traditionnelle, de coopération intégrale et de durabilité à long terme Vietnam-Cambodge".



Il a dit sa joie de voir les liens bilatéraux se renforcer constamment, marqués par les contacts réguliers de haut niveau, les célébrations de l’Année de l’amitié Vietnam-Cambodge 2022, les échanges commerciaux florissants (en hausse de 11% en 2022, à plus de 10 milliards de dollars) et les investissements vietnamiens croissants (le Vietnam étant au top 5 des investisseurs étrangers au Cambodge avec 250 projets de 29,4 milliards de dollars enregistrés jusqu’en 2022).



Rapportant les résultats de la 20e réunion du Comité mixte Vietnam-Cambodge, il a affirmé que le procès-verbal de cette réunion servira de base aux ministères et branches pour continuer d’élargir la bonne coopération dans la politique, la diplomatie et la sécurité, la défense, l’économie, le commerce et l’investissement, le tourisme, la culture et les échanges populaires entre les deux pays.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également affirmé le soutien du gouvernement vietnamien au Cambodge pour organiser avec succès les SEA Games 32 et les Para Games, le 12e sommet du Triangle de développement Cambodge-Laos-Vietnam.



Les deux parties ont convenu de continuer à se coordonner étroitement et à se soutenir lors de forums régionaux et internationaux ; d’œuvrer ensemble à la construction d’une Communauté de l’ASEAN unie, forte et prospère.



Le chef de la diplomatie cambodgienne a eu le même jour à Hanoi une rencontre avec le membre du Comité central du Parti communiste du Vietnam et chef de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Lê Hoài Trung. – VNA