Hanoi (VNA) - Le Vietnam attache toujours de l’importance au développement du bon voisinage et de l’amitié traditionnelle, de la coopération intégrale, durable et à long terme avec le Cambodge, a affirmé mardi 28 mai à Hanoi le membre du Bureau politique Trân Quôc Vuong.

Le membre du Bureau politique Trân Quôc Vuong (à droite) serre la main du président de l’Assemblée nationale du Cambodge, Heng Samrin, le 28 mai à Hanoi. Photo : VNA

Trân Quôc Vuong, qui est également membre permanent du secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), a fait cette déclaration en recevant le président honoraire du Parti du peuple cambodgien et président de l’Assemblée nationale du Cambodge, Heng Samrin.Le dirigeant vietnamien a félicité le Cambodge pour ses remarquables réalisations durant ces dernières années, notamment les résultats des élections communalesdu troisième mandat organisées le 26 mai.Il s’est réjoui de la coopération plus profonde et plus efficace entre les partis et les États des deux pays dans tous les domaines, ce qui est largement attribuable aux contributions apportées par les Assemblées nationales du Vietnam et du Cambodge.Trân Quôc Vuong a espéré que l’Assemblée nationale du Cambodge et Samdech Heng Samrin apporteraient un soutien accru aux politiques de coopération bilatérale tout en continuant d’accroître les échanges d’expériences et d’informations, d’améliorer la coordination dans les forums régionaux et internationaux; et de donner instruction aux ministères, départements et localités d’appliquer efficacement les traités et accords signés par les deux pays.Il a proposé que l’Assemblée nationale du Cambodge continue de promouvoir et de faciliter l’adoption de documents juridiques relatifs aux Cambodgiens d’origine vietnamienne, et d’exhorter les agences cambodgiennes compétentes à travailler en étroite collaboration avec leurs homologues vietnamiens afin de finaliser et de signer rapidement les documents juridiques pour reconnaître l’achèvement de 84% des travaux de démarcation frontalière.Pour sa part, Heng Samrin a félicité le Vietnam pour ses réalisations durant ces dernières année, et s’est déclaré convaincu que son peuple récoltera davantage de succès dans l’œuvre de rénovation menée sous la direction du PCV, ainsi que d’atteindre les objectifs fixés par le 12e Congrès national du PCV.Il a exprimé sa profonde gratitude pour l’aide précieuse apportée par le Vietnam au Cambodge dans le cadre de sa cause de la libération nationale et du sauvetage du peuple cambodgien du régime génocidaire, ainsi que de la construction et de la défense nationales actuelles.Le dirigeant cambodgien a informé des résultats positifs de l’entretien entre les deux Assemblées nationales, et a affirmé que le Cambodge continuerait à se coordonner étroitement avec le Vietnam pour mettre en œuvre les accords, les traités et les déclarations communes signés lors des visites des dirigeants des deux Partis et des deux Etats.Trân Quôc Vuong a transmis les salutations du secrétaire général du PCV et président Nguyên Phu Trong aux dirigeants cambodgiens, et a remercié les dirigeants cambodgiens pour leurs condoléances ainsi que l’envoi d’une haute délégation à venir rendre hommage à l’ancien président Lê Duc Anh, décédé plus tôt cette année. –VNA