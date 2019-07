Infrastructure de la province de Kiên Giang. Photo: VNA



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Les investisseurs étrangers ont accès aux informations des projets d’infrastructure prioritaires lors de la conférence sur les infrastructures au Vietnam qui s’est ouvert le 25 juillet à Hô Chi Minh-Ville.

Nguyên Quang Huy, un haut officiel du ministère de l’Industrie et du Commerce, a déclaré lors de l’ouverture de ce colloque que les infrastructures jouaient un rôle important dans le développement socio-économique de chaque pays, dont le Vietnam, parce que les infrastructure est l’un des facteurs pour favoriser l’amélioration de l’environnement des entreprises et motiver une croissance économique rapide dans les pays en développement.

Donc, cet événement important de deux jours vise à attirer les investissements étrangers dans le secteur d’infrastructures, a-t-il souligné.

Ce colloque est une plate-forme interactive permettant aux investisseurs étrangers de comprendre la planification d’infrastructures vietnamiennes et de rencontrer des partenaires potentiels. Et dans le contexte de l’intégration internationale, le Vietnam doit renouveler les méthodes d’appel aux investissements afin de répondre à la demande croissante en infrastructures et de combler le déficit d’infrastructures, a-t-il indiqué.

Truong Van Quang, secrétaire général adjoint de l’Association de développement et d'aménagement urbains du Vietnam (VUPDA), a souligné les résultats positifs du processus d'urbanisation et d'industrialisation au cours de la période 2011-2020. Ces résultats sont reflétés dans l'indice de la croissance économique et la réduction de la pauvreté de nombreuses localités.

Lors de cette conférence, des experts ont discuté des politiques concernant les taxes, les prêts, le développement approprié des zones urbaines, étc… -VNA