Bruxelles (VNA) - Le Vietnam veut renforcer la coopération entre ses localités et la province belge d'Anvers dans les domaines potentiels tels que les ports maritimes, les énergies renouvelables, l'adaptation au changement climatique et l'éducation, a déclaré l'ambassadeur vietnamien en Belgique, Nguyen Van Thao, lors de ses séances de travail avec les dirigeants de la province belge et du port d'Anvers le 22 novembre.

En travaillant avec la gouverneure de la province d'Anvers, Cathy Berx, l’ambassadeur Nguyen Van Thao a affirmé que le Vietnam espère étudier les expériences d'Anvers dans le développement de l'industrie, la logistique et la ville intelligentes.

Le Vietnam cherche à renforcer sa coopération avec la province belge d'Anvers. Photo: VNA

Pour sa part, Cathy Berx a indiqué que les localités belges et vietnamiennes disposent de nombreuses opportunités de coopération, notamment dans les domaines du développement de villes intelligentes, vertes et du développement durable. Elle a proposé aux dirigeants des deux parties de créer des conditions favorables aux entreprises.

Lors de sa séance de travail avec les dirigeants du port d'Anvers, le diplomate vietnamien a déclaré espérer que la coopération avec le port belge contribuera à assurer le transport de fret maritime du Vietnam vers l'Europe. Il a émis le souhait que le port d'Anvers poursuive ses projets de formation à l’intention des partenaires vietnamiens.

Le directeur général du port d’Anvers, Kristof Watershoot, a affirmé sa volonté de partager son expérience et de promouvoir des projets de coopération dans les infrastructures portuaires et la formation du personnel de haute qualité pour le Vietnam.

Le directeur général du port d'Anvers, Kristof Watershoot (gauche), et l'ambassadeur vietnamien Nguyen Van Thao. Photo: VNA

Le port d'Anvers travaille à la signature d'accords de coopération avec des ports maritimes vietnamiens et souhait accueillir des délégations vietnamiennes pour partager des expériences, a-t-il ajouté.

Le consul honoraire du Vietnam en Belgique, Baron de Grand Ry, a déclaré que des efforts étaient déployés pour créer une association des importateurs de produits agricoles vietnamiens afin de renforcer les expéditions de fruits vietnamiens vers le marché belge via le port d'Anvers. Il a indiqué que cette initiative pourrait être réalisée l'année prochaine.

La Belgique compte actuellement 78 projets d’investissement au Vietnam, avec un capital enregistré total de 1,1 milliard de dollars, se classant 23e parmi les pays et territoires investissant au Vietnam. Ses projets concernent principalement sur les ports maritimes, les infrastructures, la logistique, l'immobilier, l'approvisionnement en eau, le traitement des déchets, la production et la distribution d'électricité….-VNA