Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Tran Tuan Anh. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Tran Tuan Anh, a demandé aux organes compétents de son ministère de faire de leur mieux pour assurer une application efficace de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne (UE), qui entrera en vigueur cette année.

Le ministre Tran Tuan Anh a eu le 26 février une séance de travail avec les organes de son ministère sur l’application de cet accord qui a été introduit dans l’agenda de travail de la prochaine réunion du Comité permanent de l’Assemblée nationale, prévue du 13 au 17 avril 2020.

Selon Luong Hoang Thai, directeur du Département de la politique commerciale multilatérale du ministère de l’Industrie et du Commerce, si l’accord est ratifié par l’Assemblée nationale vietnamienne lors de sa 9e session en mai et en juin prochain et le Conseil européen accomplit les dernières procédures nécessaires, l’accord devrait entrer en vigueur en juillet.

Lors de la séance de travail, le ministre Tran Tuan Anh a insisté sur la nécessité d’accélérer les procédures juridiques pour les accomplir d’ici la prochaine session de l’Assemblée nationale. Il a également souligné l’importance de l’accomplissement du volume de travail qui nécessite la collaboration de la partie européenne, dans le but d’assurer une bonne mise en œuvre de l’accord au Vietnam et dans l'UE. Selon Tran Tuan Anh, élaborer des mécanismes de supervision et d'application de l’accord est aussi un travail particulièrement important.

« Le volume du travail ce deuxième semestre sera énorme. Les gestionnaires et entreprises doivent comprendre clairement les opportunités et défis générés par cet accord de libre-échange », a déclaré Tran Tuan Anh.

Le ministre a demandé aux organes compétents de vulgariser largement le contenu de l’accord ainsi que les engagements du Vietnam aux administrations publiques de ressort central comme local, et au milieu d'affaires, et d’organiser des formations pour améliorer les compétences dans l’application de cet accord commercial. -VNA