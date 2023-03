Hanoi (VNA) – Grâce au soutien du gouvernement vietnamien, le transport aérien intérieur a enregistré un bon rythme de reprise et de développement à partir de 2022, après avoir piqué du nez dans un ciel troublé par le Covid-16, selon les experts du secteur.

Des avions en piste. Photo: VietnamPlus



Le Vietnam a fourni une assistance aux entreprises du secteur, par le biais de politiques, de programmes de soutien tels que la réduction du coût de la location de terrains et l’extension ou le report des taxes, a révélé le vice-président et secrétaire général de la VABA, Bui Doan Nê.

Il a proposé au gouvernement d’élaborer des politiques favorables pour renforcer l’attraction des investissements privés et les partenariats publics-privés, afin d’accélérer la modernisation et l’expansion du système d’infrastructures, ainsi que d’améliorer l’organisation et la gestion pour améliorer l’efficacité opérationnelle.

En outre, les autorités concernées doivent entamer des négociations avec de nouveaux marchés potentiels dans le secteur et organiser des activités de promotion pour aider l’aviation et le tourisme à attirer davantage de touristes et d’investisseurs internationaux, a-t-il déclaré.

De son côté, l’expert Luong Hoài Nam a souligné la nécessité de faire évoluer la politique tarifaire vers une politique plus flexible et de supprimer l'application de prix plafonds (prix maximaux) pour les billets d'avion, afin de ne pas entraver le développement du marché.

Abondant en ce sens, l’expert Cân Van Luc a déclaré que les prix et les composantes des prix changent rapidement, donc si le prix maximum est imposé, il sera difficile de l’ajuster en temps voulu.

Il a souligné que le mécanisme de tarification du marché doit être plus ouvert et transparent et que les autorités doivent accorder plus d’attention à l’amélioration de la qualité des services des compagnies aériennes.

Passagers attendent la confirmation de leur vol. Photo: VNA



Afin d’accélérer le redressement du secteur, Cân Van Luc a estimé qu’il est nécessaire de maintenir la réduction de certaines redevances de service dans les aéroports comme en 2022 pour aider les entreprises à surmonter les défis et à augmenter leurs revenus.

L’Association des entreprises aéronautiques du Vietnam (VABA) au annoncé un trafic de passagers en hausse au cours des premiers mois de 2023, sur l’élan de la dynamique de reprise enclenchée à partir de 2022.

En 2022, le marché du transport aérien a atteint environ 55 millions de passagers, soit 3,7 fois de plus que 2021 et 69,6% du bilan de 2019 (la période avant l’épidémie de Covid-19).

Au cours des deux premiers mois de 2023, le transport aérien de passagers a continué de s’envoler de près de 92% par rapport à la même période de 2022.

Forts de ces résultats positifs de l’an dernier, les experts ont prédit que le secteur devrait retrouver son niveau de 2019 d’ici la fin 2023. – VNA