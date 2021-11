La doctoresse vietnamienne Nguyen Thuy Quynh vient d'être élue par le quotidien national The Australian comme la chercheuse de premier rang en Australie sur les composites en 2021.

La recherche et le développement d’une borne de recharge rapide pour voitures électriques est l’un des cinq projets récompensés par les Prix de l’innovation scientifique et technologique du Vietnam 2020.

Une quarantaine de travaux de recherche ont fait l’objet de publications internationales en 2020 et de nombreuses techniques innovantes, comme la transplantation pulmonaire, sont pratiquées au Vietnam.

La mégapole du Sud mise sur l’IA en tant que technologie révolutionnaire lui permettant d’aller plus en avant et souhaite devenir l’un des grands pôles du pays et même de l’ASEAN en la matière.