Les étudiants vietnamiens remportent trois médailles d’or, trois d’argent et deux de bronze. Photo : VNA

Hanoi, 7 septembre (VNA) - Les étudiants vietnamiens participant pour la première fois à la 4e Olympiade internationale des métropoles qui s’est tenue du 29 août au 6 septembre à Moscou, en Russie, ont remporté trois médailles d’or, trois d’argent et deux de bronze.



Selon le Département de l’éducation et de la formation de la ville de Hanoi, les résultats impressionnants ont été réalisés par huit élèves du lycée des surdoués Hanoi Amsterdam.



Nguyên Dinh Hiêu, Duong Trung Kiên et Nguyên Bui Quôc Anh ont raflé des médailles d’or en informatique et en chimie; Lê Duc Khoi, Hô Phi Dung et Trân Minh Quân ont remporté des médailles d’argent en mathématiques et en physique; Hà Huy Khoi et Nguyên Tuân Hoang ont obtenu des médailles de bronze en mathématiques et en informatique.



Avec ce résultat, la délégation vietnamienne a terminé à la deuxième place du concours. Elle a également remporté une coupe d’argent au concours-éclair, une compétition indépendante dans laquelle chaque équipe doit résoudre 80 tâches en deux heures.



L’Olympiade des métropoles est un concours international par équipe organisé à Moscou pour les étudiants de 14 à 18 ans vivant dans les grandes métropoles du monde.



La première olympiade a eu lieu en 2016 et a réuni 173 étudiants de 22 villes. L’édition de cette année a attiré la participation de 45 équipes de 32 pays et territoires du monde entier.



Chaque ville est représentée par une équipe de huit participants, qui doivent montrer leurs connaissances en physique, chimie, mathématiques et informatique.-VNA