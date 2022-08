Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Les importations de charbon du Vietnam devraient augmenter pour répondre à la demande de production intérieure, selon un projet de stratégie de développement de l'industrie du charbon au Vietnam récemment présenté par le ministère de l'Industrie et du Commerce.

En conséquence, le Vietnam importera environ 50 à 83 millions de tonnes de charbon par an pendant la période de 2025 à 2035, le volume tombant progressivement à environ 32 à 35 millions de tonnes d'ici 2045.

Les données du ministère de l'Industrie et du Commerce montrent que la consommation intérieure de charbon a augmenté rapidement, passant de 27,8 millions de tonnes en 2011 à 38,77 millions de tonnes en 2015, et à environ 53,52 millions de tonnes en 2021.

Le volume de charbon consommé actuellement a plus que doublé par rapport à 2011, principalement pour la production d'électricité.

La demande d'énergie primaire, y compris le charbon, continuera d'augmenter, atteignant peut-être un pic au cours de la période 2030-2035, a indiqué le ministère.

La demande de charbon du Vietnam sera d'environ 94 à 97 millions de tonnes en 2025 et culminera à 125 à 127 millions de tonnes en 2030, principalement en raison de l'augmentation de la demande pour la production d'électricité et les industries du ciment, de la métallurgie et de la chimie.

Le ministère a également prédit que la demande d'énergie après 2040 diminuera en raison du processus de transition énergétique pour atteindre les objectifs de réduction des émissions.

Le charbon utilisé à des fins non énergétiques telles que la production d'engrais azotés et de produits chimiques sera encouragé à se développer pour assurer le développement durable de l'industrie charbonnière nationale, a-t-il noté.

Dans le projet de stratégie, le ministère a déclaré que d'ici 2030, environ 85 à 90 % ou 39 à 42 millions de tonnes de charbon commercial seront prioritaires pour la production d'électricité afin d'assurer la sécurité énergétique nationale.- VNA