Les fabricants de meubles vietnamiens présentent leurs produits au Salon mondial du meuble (World Furniture Expo-WOFX), qui s'est ouverte à Mumbai, en Inde. Photo : VNA

New Delhi (VNA) - Les fabricants de meubles vietnamiens présentent leurs produits au Salon mondial du meuble (World Furniture Expo-WOFX), qui s'est ouverte à Mumbai, en Inde, le 28 novembre.L'exposition de trois jours a attiré la participation de plus de 400 marques de meubles de nombreux pays du monde, notamment le Bangladesh, la Chine, la France, l'Indonésie, l'Italie, les Philippines et la Turquie.A côté de l’exposition des produits, l'événement propose plusieurs séminaires thématiques et une présentation des dernières tendances en matière de décoration intérieure.S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, Rajesh Bhagat, président et directeur de Worldex India – l'organisateur de l'exposition, a déclaré que le WOFX sert de plate-forme permettant aux entreprises du bois de capitaliser sur la demande croissante sur le marché indien, en particulier dans le secteur immobilier, l'hôtellerie et la vente au détail.L'Inde est l'un des marchés potentiels pour les meubles vietnamiens. De janvier à octobre, le Vietnam a expédié en Inde pour 93 millions de dollars de meubles et de produits à base de bois, soit une hausse de près de 300 % sur un an.- VNA