Photo: VNA

Paris (VNA) - À l'invitation du ministère français des Armées, une délégation du ministère vietnamien de la Défense, conduite par le général de division Nguyen Van Nghia, chef d'état-major général adjoint de l'Armée populaire du Vietnam, a participé au Salon international de Défense et de Sécurité terrestres et aéroterrestres Eurosatory.

L'édition 2022 du salon Eurosatory, le plus grand salon professionnel international dédié à la défense et à la sécurité terrestres et aéroterrestres, ouvre ses portes du 13 au 17 juin au parc des Expositions de Paris Nord Villepinte. Il ouvre ses portes tous les deux ans afin de réunir toute l’offre et la demande mondiale du secteur. Plus de 60 pays y présentent leurs véhicules, équipements et systèmes de défense.

Durant son séjour, la délégation du ministère vietnamien de la Défense a eu des rencontres avec des représentants d’entreprises françaises et d’autres pays, ainsi que des entrevues avec des généraux français.

Lors des entrevues, les deux parties se sont engagées à promouvoir les relations Vietnam-France en matière de défense de manière efficace et substantielle, en se concentrant sur des domaines tels que la formation, la médecine militaire et la participation aux opérations de maintien de la paix de l'ONU. -VNA