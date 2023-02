Jakarta (VNA) – Le Vietnam participe au salon international du tourisme TRAVEX qui a lieu du 2 au 5 février à Yogyakarta, en Indonésie.

TRAVEX est l'une des activités les plus importantes dans le cadre de du Forum du tourisme de l’ASEAN (ATF) 2023. Le pavillon du tourisme du Vietnam couvre une superficie de 54m2 et met l’accent sur la présentation de l'Année nationale du tourisme de Binh Thuan 2023. Il présentera également l’image, le message du tourisme vietnamien à travers le slogan "Vietnam - charme éternel" et "Vivre pleinement au Vietnam".

TRAVEX 2023 est une occasion pour les entreprises et agences de voyages du Vietnam de présenter des grammes de produits de haute qualité dont le tourisme maritime, le tourisme culturel, le tourisme gastronomique, le tourisme écologique, le tourisme golfique et le tourisme de bien-être..., a déclaré Dinh Ngoc Duc, chef du Département des marché de l’Administration nationale du tourisme du Vietnam.

L’ATF est le plus grand événement touristique annuel organisé en alternance entre les 10 membres de l'ASEAN, créant un espace de coopération pour faire dela région une destination touristique attractive à l'échelle mondiale.

Placé sur le thème "ASEAN: voyage vers des destinations merveilleuses", l’ATF 2023 comprendra de nombreuses activités importantes dont la 22e réunion des ministres du Tourisme de l'ASEAN+ 3 (Chine, Japon, République de Corée) ; la 9e réunion des ministres du Tourisme ASEAN-Inde ; la 2e réunion des ministres du Tourisme ASEAN- Russie ; la 57e réunion des organes nationaux du tourisme de l’ASEAN ; la 42e réunion des organes nationaux du tourisme ASEAN+3; la 29e réunion du groupe de travail sur le tourisme ASEAN-Inde; la 13e réunion de consultation sur le tourisme ASEAN-Russie. -VNA