Délégation vietnamienne au 26e édition de la Bourse du tourisme méditerranéen . Photo: VNA Rome (VNA) – L’Ambassade du Vietnam en Italie et la consulat honoraire du Vietnam à Naples ont présenté l’image du Vietnam au 26e édition de la Bourse du tourisme méditerranéen (BMT) qui s’est déroulée du 16 au 18 mars à Naples.

Il s’agissait de la première fois que le Vietnam participe à la BMT, l'un des principaux événements annuels italiens dédiés au tourisme. Son 26e édition a attiré plus de 10.000 visiteurs et 400 exposants de 12 régions d'Italie et de 26 pays du monde.

C'était également une belle occasion de promouvoir les échanges touristiques entre l'Italie et le Vietnam à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques.

Des visiteurs et voyagistes au 26e édition de la BMT ont accordé une attention particulière à des patrimoines culturels et des offres touristiques diversifiés du Vietnam.-VNA