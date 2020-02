Affiche de l'événement. Photo: imtm-telaviv.com

Tel Aviv (VNA) - Des agences de voyage vietnamiennes ont participé au 25e Salon international du tourisme méditerranéen (International Mediterranean Tourism Market – IMTM 2019) qui a lieu les 11 et 12 février à Tel Aviv, en Israël.

Ayant pour objectif principal de renforcer la coopération entre les agences de tourisme en Israël et celles du monde, cet événement a réuni les voyagistes venus de 40 pays et territoires qui ont présenté leurs produits sur plus de 200 stands.

Dans le cadre de la foire, ont eu lieu des séminaires thématiques, la présentation des programmes promotionnels et des circuits touristiques, outres des activités culturelles.

S’adressant en marge du salon, l'ambassadeur du Vietnam en Israël, Do Minh Hung, a déclaré que l’Israël était un marché touristique encore petit mais très prometteur. Afin de promouvoir davantage le tourisme vietnamien, les entreprises touristiques devraient être plus proactives et créatives dans leurs méthodes de marketing, a-t-il ajouté. -VNA