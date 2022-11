Singapour (VNA) - Le 21e Congrès mondial de l'Union internationale des sciences et technologies alimentaires (IUFoST) se tient du 31 octobre au 3 novembre à Singapour, attirant plus de 1.200 délégués de 60 pays, dont le Vietnam.

Le Vietnam au 21e Congrès mondial des sciences et des technologies alimentaires à Singapour. Photo : VNA

L'IUFoST regroupe plus de 70 associations membres représentant les industries de la science et de la technologie alimentaires, reliant plus de 200.000 scientifiques et ingénieurs de l'alimentation dans le monde entier.



Sous le thème "Avenir de l’alimentation - Innovation, durabilité et santé’’, le Congrès propose des discussions sur les dernières avancées de la science alimentaire.



Selon le Comité organisateur, l'IUFoST a reçu près de 1.000 rapports scientifiques, dont 250 seront présentés lors de l'événement et 450 autres sous forme de posters.



Une exposition de produits exceptionnels sélectionnés pour la finale du Prix de l’industrie alimentaire mondiale est également organisée.



Le prix du jeune scientifique et le concours de développement d'idées, de concepts de durabilité alimentaire sont organisés pour encourager l'implication des jeunes du monde entier dans le domaine.



L'Association vietnamienne des sciences et technologies alimentaires a rejoint l'IUFoST en 2000 et a participé activement à ses congrès mondiaux.



Cette année, le Vietnam a soumis 10 rapports scientifiques et fait deux présentations lors de l'événement, dont un rapport sur la stratégie de développement de l'agriculture durable du Vietnam.



À cette occasion, deux produits vietnamiens sont entrés dans la phase finale du du Prix de l’industrie alimentaire mondiale, dont ColosBaby Gold de la compagnie par actions du lait VitaDairy Vietnam et Beta Glucan - des pilules dérivées de champignons reishi de la sarl Nam Linh Chi.

Le prochain congrès se tiendra en septembre 2024 à Rimini, Italie. - VNA