Hanoi, 29 octobre (VNA) – Le Vietnam a drainé entre janvier et octobre 23,48 milliards de dollars d’investissements directs étrangers (IDE), soit 80,6% du bilan de l’an dernier à la même période, selon le Département de l’investissement étranger du ministère du Plan et de l’Investissement.

Le Vietnam vise à attirer les IDE de nouvelle génération afin de promouvoir une croissance extensive de 2020 à 2030. Photo d'illustration: NCĐT

Au cours des dix premiers mois de cette année, 2.100 projets à capitaux étrangers ont obtenu la licence d’investissement d’un capital social total de 11,66 milliards de dollars, soit une chute de 32,1% en nombre de projets et un recul de 9,1% en montant sur un an.Entre-temps, 907 projets opérationnels ont relevé leur investissement initial de plus de 5,71 milliards de dollars, soit une baisse de 20,8% en nombre mais une hausse de 4,4% en montant par rapport à la période correspondante de l’an dernier.En particulier, le projet de complexe pétrochimique du Sud à capitaux thaïlandais, dans la province mériditionale de Bà Ria-Vung Tàu, a augmenté son investissement initial de 1,386 milliard de dollars ; et le projet de zone urbaine Starlake à capitaux sud-coréens, à l’ouest du lac de l’Ouest de Hanoi, de 774 millions de dollars.Les flux de capitaux étrangers pour acquérir des participations dans des entreprises vietnamiennes ont plongé de 43,5% sur un an, à 6,11 milliards de dollars.Le Département de l’investissement étranger a également fait savoir que le volume total des investissements effectués est estimé à 15,8 milliards de dollars, soit 97,5% du bilan de la même période de l’an dernier.Les investisseurs étrangers ont investi dans 18 secteurs, notamment dans le secteur de la fabrication et de la transformation avec 10,7 milliards de dollars ou 45,7% du stock d’investissements directs étrangers. Il a été suivi par le secteur de la production et de la distribution d’électricité avec plus de 4,8 milliards de dollars ou 20,5%.L’immobilier se place en troisième position avec 3,5 milliards de dollars, et le commerce de gros et de détail occupe la quatrième place avec près de 1,4 milliard de dollars.Parmi les 109 pays et territoires investissant au Vietnam, Singapour caracole en tête avec 7,51 milliards de dollars, soit 31,9%. En seconde position se classe la République de Corée avec 3,42 milliards de dollars, soit 14,6%. Elle est talonnée par la Chine avec 2,17 milliards de dollars, soit 9,2%.Hô Chi Minh-Ville était la plus attractive des localités vietnamiennes pour les investisseurs étrangers avec 776 projets, devant Hanoi avec 438 projets et Bac Ninh avec 125 projets. – VNA